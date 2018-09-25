Tansiyonunuzun yükseldiğini nasıl anlarsınız?

Gün içerisinde tansiyonda yavaş yavaş yükselme ya da düşme yaşanabilir. Vücudun bu değişimleri dengede tutmayı başarması halinde yaşanan oynamalar hissedilir düzeyde olmaz. Ama ani yükselme ve düşmelerde basıncın hedefi olan beyin, böbrek ve kap gibi organlarımızda normal çalışma tempo bozulmaları başladığı için hissedilir. Bu nedenle kalp yetmezliği, kalp büyümesi, damar daralması ya da tıkanıklığı gibi önemli rahatsızlıklara sebep olacak ani tansiyon yükselmesinin önüne geçilmesi için rahatsızlık önemsenmeli ve erken teşhis edilmesi gerekmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişide ani tansiyon yüksekliği hissedilmeye başlandığı an ani bir baş ağrısı, baş dönmesi ve denge kaybı ortaya çıkar. Bunların yanında kişi göğüs kafesinde sıkışma, kalbinde ağrı, kalp atış hızında yükselme ve çarpıntı hissedebilir.

Çoğu zaman oturduğu yerden kalkamayacak duruma gelen hastalarda şiddetli kulak çınlamaları ile sanki kalbin atışı duyuluyormuş hissi ortaya çıkar. Mide bulantısı ve ya mideye kramp girmesi şeklinde rahatsızlıklar belirir. Rahatsızlığı hisseden kişilerde görme duyusu da etkilenerek, bulanık görme ya da çift görme gibi belirtiler de ortaya çıkabilmektedir. Yükseklik seviyesinin çok olması halinde hastaların burun kanaması yaşamaları kaçınılmaz olmaktadır.

Böyle bir durumda endişeye kapılmamalı ve gerekli müdahale yapılmalıdır. Tansiyon yüksekliğinde yaş etkeni de bir neden olarak görülmektedir ve özellikle büyük yaş gurubu içinde bulunan kişilerde ortaya çıkabilecek belirtilere daha fazla dikkat etmek gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kan basıncı ne kadar yüksek olursa insan hayatı o ölçüde kısalabilmektedir. Çoğu kişi bu belirtileri fark etse de önemsemeden geçmesini beklemektedir. Ve ya kendi yöntemleri ile çözmeye çalışmaktadır.

Yardımcı yöntemlere başvurmada çok katı kurallar uygulanmasa da belirtilerin şiddetine göre bir uzmana başvurulması her zaman önerilmektedir. Ve önemli olan bir hususta şudur, belirtiler hissedildiğinde tansiyon ölçümü yapılması gerekmektedir. Rahatsızlık hissinin takibi açısından da önemli olan bu hususa dikkat edilmesinde fayda vardır.