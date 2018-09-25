THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Tansiyonunuzun yükseldiğini nasıl anlarsınız?

Aniden kendimizi kötü hissettiğimizde, ellerimiz ve ayaklarımız titremeye başladığında bir tansiyon problemi yaşadığımızı düşünürüz. Ancak tansiyonun düştüğünü veya çıktığını anlayamayız. Elimizde tansiyon ölçer yoksa tansiyonumuzun aniden çıkmış olduğunu nasıl anlarız? İşte size yardımcı olacak bilgiler...

25 Eylül 2018 Salı 16:13
Tansiyonunuzun yükseldiğini nasıl anlarsınız?

Gün içerisinde tansiyonda yavaş yavaş yükselme ya da düşme yaşanabilir. Vücudun bu değişimleri dengede tutmayı başarması halinde yaşanan oynamalar hissedilir düzeyde olmaz. Ama ani yükselme ve düşmelerde basıncın hedefi olan beyin, böbrek ve kap gibi organlarımızda normal çalışma tempo bozulmaları başladığı için hissedilir. Bu nedenle kalp yetmezliği, kalp büyümesi, damar daralması ya da tıkanıklığı gibi önemli rahatsızlıklara sebep olacak ani tansiyon yükselmesinin önüne geçilmesi için rahatsızlık önemsenmeli ve erken teşhis edilmesi gerekmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişide ani tansiyon yüksekliği hissedilmeye başlandığı an ani bir baş ağrısı, baş dönmesi ve denge kaybı ortaya çıkar. Bunların yanında kişi göğüs kafesinde sıkışma, kalbinde ağrı, kalp atış hızında yükselme ve çarpıntı hissedebilir.

Çoğu zaman oturduğu yerden kalkamayacak duruma gelen hastalarda şiddetli kulak çınlamaları ile sanki kalbin atışı duyuluyormuş hissi ortaya çıkar. Mide bulantısı ve ya mideye kramp girmesi şeklinde rahatsızlıklar belirir. Rahatsızlığı hisseden kişilerde görme duyusu da etkilenerek, bulanık görme ya da çift görme gibi belirtiler de ortaya çıkabilmektedir. Yükseklik seviyesinin çok olması halinde hastaların burun kanaması yaşamaları kaçınılmaz olmaktadır.

Böyle bir durumda endişeye kapılmamalı ve gerekli müdahale yapılmalıdır. Tansiyon yüksekliğinde yaş etkeni de bir neden olarak görülmektedir ve özellikle büyük yaş gurubu içinde bulunan kişilerde ortaya çıkabilecek belirtilere daha fazla dikkat etmek gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kan basıncı ne kadar yüksek olursa insan hayatı o ölçüde kısalabilmektedir. Çoğu kişi bu belirtileri fark etse de önemsemeden geçmesini beklemektedir. Ve ya kendi yöntemleri ile çözmeye çalışmaktadır.

Yardımcı yöntemlere başvurmada çok katı kurallar uygulanmasa da belirtilerin şiddetine göre bir uzmana başvurulması her zaman önerilmektedir. Ve önemli olan bir hususta şudur, belirtiler hissedildiğinde tansiyon ölçümü yapılması gerekmektedir. Rahatsızlık hissinin takibi açısından da önemli olan bu hususa dikkat edilmesinde fayda vardır.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:13
  1. Tansiyon
  2. yüksek tansiyon
  3. hipertansiyon
  4. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borcunu ödemeye gitti, 45 bin lirasını çaldırdı
    1. Borcunu ödemeye gitti, 45 bin lirasını..
    2. Bursaspor'da sakatlık kabusu! Tam 90..
    3. 'AK Parti'nin görüşü çok önemli'
    4. BUDO'dan sefer iptalleri açıklaması
    5. 'Mülteci sorunu, AB'yi dağılma..
    6. Adil kullanım kotası ne zaman kalkacak?
    7. Bursa'da FETÖ operasyonu! Emniyet..
    8. Chelsea için öyle bir rakam talep..
    9. Altının kilogram fiyatında düşüş
    10. Emniyette FETÖ operasyonu: 26 kişi..
    11. Dalgalar 5 metreye ulaştı! Balıkçılar..
    12. Donald Trump'tan ilginç 'Ruhani'..
    13. Baharatlı tavuk ciğeri kızartması..
    14. AK Parti'den MHP'nin af teklifine..
    15. Fırtına Marmara'yı vurdu! Seferler..
    16. Yavru köpek yangından son anda..
    17. MHP'den ittifak açıklaması: AK..
    18. Hakim karşısına çıkan Şafak Pavey için..
    19. Emekli Ayşe öğretmenden örnek..
    20. Çalışan kadınlar ve çocukları
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!