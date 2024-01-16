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Dünya Tansiyonu yükseltecek sözler! Putin'e 'hayvan' benzetmesi
Dünya

Tansiyonu yükseltecek sözler! Putin'e 'hayvan' benzetmesi

Yeniakit Publisher
2024-01-16 19:35:00 -
Tansiyonu yükseltecek sözler! Putin'e 'hayvan' benzetmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2014'ten sonra Donbass'taki çatışmaları durdurma girişimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından reddedildiğini belirterek, Putin’i yırtıcı bir hayvana benzetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, cephedeki çatışmalar dursa bile Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline devam edeceğini aktardı. Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta çatışmaların 2014’den sonra durdurulmasına yönelik girişimler olduğunu aktaran Zelenskiy, Almanya ve Fransa gibi çok etkili garantörler olmasına rağmen Putin tarafından çatışmaları durdurma girişiminin reddedildiğini belirterek, Putin’i yırtıcı bir hayvana benzetti.

“Ukrayna'nın ötesinde yeni Rus saldırganlığı giderek daha belirgin hale geliyor"

Rusya’nın yayılması bir politika izlediğini aktaran Zelenskiy, "Bunun sadece bizimle ilgili olduğunu, sadece Ukrayna ile ilgili olduğunu düşünenler varsa, tamamen yanılıyorlar. Ukrayna'nın ötesinde yeni Rus saldırganlığı giderek daha belirgin hale geliyor" dedi.

Ukrayna’nın Rusya’yı yenebilmek için hava gücünü artırması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna için hava üstünlüğü elde etmeliyiz. Ortaklar neye ve ne miktarda ihtiyaç olduğunu biliyor. Bu, sahada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak” dedi.

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