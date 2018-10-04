Tansiyon hastası olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz

Çoğunluk, bir kutu ilaç içince hastalığının geçeceğini sanıyor. Oysa yüksek tansiyon tedavisi ömür boyu sürüyor.. Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 18 gram, önerilen miktarın ise 6 gram. Her 6 gramda tansiyonun 4 derecelik artış gösteriyor. Tansiyon ile şişmanlık arasındaki ilişkiden de habersiziz. Kadınların yüzde 70'i, erkeklerin ise yüzde 50'si göbekli.. Türkiye'de 18 milyon tansiyon hastası var. Yani 30 yaşın üstünde her iki kişiden birinin tansiyon sorunu var. Ancak yüzde 20'si tedavi görüyor. Ayrıca tansiyon hastalarının ancak dörtte biri ilaç kullanıyor. Çocuklara yönelik reklamlara bakıldığında ise tuzu ve kalorisi çok yüksek ürünler almış başını gidiyor. Tansiyon hastalarının tuzu mutlaka azaltması gerek. Kalp hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve felce davetiye çıkaran hipertansiyona karşı ise en iyi besinler ise maydanoz, roka, kekik, limon ve dereotu..

Tansiyon hapı meğer bunamaya iyi geliyormuş

Yüksek tansiyon hapı kullanan hastalarda Alzheimer’a yakalanma riski azalıyor. Dahası bu hapların hastalığın ilerlemesini engellediği tesbit edildi. ABD’de Alzheimer hastalığı üzerine laboratuvar araştırmaları yapan geriatri uzmanları tarafından yapılan çalışmalara göre yüksek tansiyon için alınan hapları, Alzheimer hastalığından kaynaklanan insanlardaki bunama riskini azaltıyor. Hatta bu haplar alzheimerın ilerlemesini de engelliyor. Yüksek tansiyon, kalp krizinin yanı sıra alzheimer hastalığına yakalanma riskini de tetikliyor. Buna çare için kullanılan tansiyon hapları sadece bu riski düşürmüyor, hastalığın oluşmasına sebep olan etkenleri de ortadan kaldırıyor.