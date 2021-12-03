Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir?
Tansiyon atardamarların içindeki basınçtır. Bu basınç fazla olursa tansiyon yükselmesi, az olursa düşmesi meydana gelir.
Havuç suyu. Havuç, içindeki bolca potasyum sayesinde kan basıncının dengelenmesini sağlayan yiyecekler listesinde üst sıralardadır.
Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir?
Havuç suyu
Havuç, içindeki bolca potasyum sayesinde kan basıncının dengelenmesini sağlayan yiyecekler listesinde üst sıralarda. Üstelik kendisi sadece düşük tansiyonun değil yüksek tansiyonun da çaresi olabiliyor. "Bir yiyecek nasıl iki farklı şekilde de tansiyonu etkiliyor?" derseniz hemen açıklamış olalım: Kendisi içerdiği potasyum sayesinde kanın akış hızının düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesinde itici güç oluyor. Hal böyle olunca kan basıncının aşırı düşmesi ve çıkması gibi durumlarda vücudu dengede tutmada, tansiyonun sağlıklı seviyelerde seyretmesinde önemli rol oynuyor.
- Tuzlu ayran
- Badem sütü
- Zencefil
- Balık
Düşük tansiyon durumunun tespit edilmesi halinde aşağıdaki uygulamalarla dengeleme sağlanabilir;
- Bol su tüketin. Günde 8 ila 10 su bardağı su tüketilmesi gerekmektedir.
- Tuz tüketimini artırın
- Uzun süre ayakta durmayın
- Sıcak ortamlardan kaçının
- Yastığınızı yükseltin
- Ağır egzersizlerden kaçının