Tansiyon bir kez daha yükseldi! Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na öyle bir şey söyledi ki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde seçim öncesi yaşanan gerginlik sürüyor.

Her ne kadar 'sorun yok' imajı verilmeye çalışılsa da sosyal medya paylaşımları, açıklamalar gerçeği gözler önüne seriyor.

İkili iddiaları yalanlasa da katıldıkları programlarda diyalog halinde olmamaları dikkat çekiyor.

Gerilimin bir ucundaki isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğeri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.



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"Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum"

İki isim arasındaki çatışma, seçim mağlubiyetiyle bir kez daha hararetlendi.

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na cephe alırken Kaftancıoğlu, muhalefet liderine destek oldu.

Geçtiğimiz günlerde CHP’li ilçe başkanları ile toplantı yapan İmamoğlu'nun burada, “Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum.” dediği öne sürüldü.

"Zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz"

Bunun üzerine Kaftancıoğlu'ndan cevap gecikmedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerilimi bir kez daha yükselten Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi ‘errkek siyasetçilerin!’ biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum.

Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette…

Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!

Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm.

Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz.

Biz kadınlardan söylemesi.

Kaftancıoğlu-İmamoğlu gerilimi

Davetlerde birbirleriyle tokalaşmadıkları anlarla gündeme gelen iki isim, hakaret iddiaları ile de konuşulmuştu.

Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na, "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren." şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

İmamoğlu ise iddialar hakkında, "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." dedi.