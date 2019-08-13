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Tansiyon artıyor! Çin'den sınıra yüzlerce askeri araçlık sevkiyat

Hong Kong'da devam eden gösteriler nedeniyle Çin, sınıra yüzlerce askeri araç sevkiyatı yaparak gövde gösterisinde bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 16:38
Tansiyon artıyor! Çin'den sınıra yüzlerce askeri araçlık sevkiyat

Çin ordu güçleri, gösterilerin devam ettiği Hong Kong sınırına askeri konvoylar gönderiyor.

Yüzlerce zırhlı araçtan oluşan konvoylar, Hong Kong'a yakın Shenzen yakınlarında görüntülendi.

"Ateşle oynamayın"

Çin hükümetine yakın Global Times'ın aktardığı görüntülerde zırhlı araçlar, kamyonlar ve diğer askeri araçlar göze çarptı.

Global Times konvoyun 'Askeri tatbikatlar için bölgede olduğunu' öne sürse de, uzmanlar bunun Çin ordusu tarafından göstericilere karşı yapılan bir gövde gösterisi olduğu görüşünce. Waikato Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olan Alexander Gillespie, Çin'in göstericilere sinyal gönderdiğini ifade ederken, Çin'in daha önce göstericilere 'Ateşle oynamayın' dediğini hatırlattı ve havaalanındaki son gösterilerin askeri bir müdahaleye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tiananmen Katliamı'nın benzerinden korkuluyor

Uzun süredir geniş kapsamlı protesto gösterilerinin sürdüğü bölgeye asker gönderilmesi endişeyle karşılandı. Çin bir süre önce bölgedeki gösterileri "terörizm" olarak nitelemişti.

Çin hükümetinin 'terörizm' olarak nitelediği gösterilere askeri müdahalesinin, 1989 yılındaki Tiananmen Katliamı benzeri olaylara yol açabileceğinden korkuluyor.

Hong Kong'da Çin'e iade yasası sonucu gösteriler patlak vermiş, yasa 15 Temmuz'da geri alınsa da gösteriler sürmüştü.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:38
  1. Tiananmen Katliamı
  2. Çin
  3. Hong Kong
  4. Global Times
  5. Çin ordusu
  6. Ateşle oynamayın
  7. terörizm

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