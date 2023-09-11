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Siyaset Tanrıkulu'nun TSK'ya hakareti Sırrı Süreyya Önder'in hoşuna gitti!
Siyaset

Tanrıkulu'nun TSK'ya hakareti Sırrı Süreyya Önder'in hoşuna gitti!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 15:57:00 -
Tanrıkulu'nun TSK'ya hakareti Sırrı Süreyya Önder'in hoşuna gitti!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çirkin sözleri, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in hoşuna gitti.

Şerefli Türk ordusuna yönelik "sivillere işkence" iftirası atan CHP'li Tanrıkulu'na HDP'lilerin desteği sürüyor.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Twitter hesabından desteklediği Tanrıkulu için, "Kardeşimizdir..." ifadesini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tanrıkulu'na ilişkin soruşturma kararını hedef alan HDP'li Önder, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca hak mücadelesi verdi. Mazlumların yanıbaşında durdu. Kardeşimizdir. Sezgin Tanrıkulu yalnız değildir"
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