Tankla yapamadılar dövizle deniyorlar

HAKKI BİLİR İSTANBUL

Döviz kurlarındaki dış kaynaklı operasyonu bahane ederek halkı sokağa dökmeye çalışan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP öncülüğündeki zilletin ittifakının, FETÖ’cü alçakların 15 Temmuz’da çiğneyemediği milli iradeyi çiğnemek için çok sinsi bir planı devreye aldığı ortaya çıktı. Dövizdeki olağan dışı hareketliliği hükümetin faiz karşıtı politikasına bağlayan zilletin paydaşlarının, Türkiye’yi, Venezuela’nın yaşadığı bir istikrarsızlık kaosunun içine itmek istediği öğrenildi. Türkiye karşıtı mahfillerin aksine, cari açığın 10 ay sonra 528 milyon dolar cari fazla verdiği, ekim ayında ihracatın 2020’ye göre yüzde 20.2 artışla 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleştiği, son 12 aylık ihracat rakamının ise 215.7 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Çizilmek istenen kara tabloya rağmen, savunma sanayimizin göz bebeği kurumlarından biri olan ASELSAN’ın, önceki gün 66.7 milyon euro tutarında ihracat gerçekleştirdiği, Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,66 kazançla 1.784,56 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptığı öğrenildi.

Küresel odaklar ekonomimize saldırıyor

Ekonomist Yunus Ekşi, “Türkiye’yi tamamen kontrol altına almak istiyorlar. Bunu da döviz kurları üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’yi, Venezuela’dan daha kötü bir yönetim kaosu içerisine itmek istiyorlar. Çünkü Venezuela bölgesel bir olaydır. Oysa Türkiye’ye diz çöktürürseler küresel çapta mesaj vermiş olacaklar. Çünkü güçlenen bir Türkiye üzerinden mazlum milletlerin başkaldırışını da ezmek istiyorlar. Türkiye bunu da başarırsa küreselcilerin tüm planı çöker” şeklinde konuştu. Üretim odaklı finans politikamızın sabote edilmek istendiğini kaydeden Ekşi, “Döviz kurlarında bir olağandışılık mevcut. Bunu görmek gerek. Finans sisteminin dönüşümüyle ilgili yapıcı adımlar atılmalıdır. Zira siz ne kadar üretim yaparsanız yapın faize gidiyor” dedi.

Milli iradeyi kimse çiğneyemez

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “FETÖ, 15 Temmuz’da başarılı olamayınca yeni bir oyun sahnelemeye başladılar. Şimdi de ekonomik veriler çarpıtılarak hükümet istifaya davet ediliyor. Halk sokağa çağrılıyor. Bu millet bir daha vesayet odaklarına, kirli girişimlere ve tencere tava görevlilerine asla fırsat vermez çünkü bu yürüyüş 2023 yürüyüşüdür” dedi. Ülkemizi boyunduruk altına almak isteyen bir zihniyetin olduğuna dikkat çeken Şahin, “Karanlık odakların bir planı varsa ülkemizin de bir iradesi var. Milletimiz, yürütülen bu algı operasyonuna boyun eğmeyecek. Vatanının, milletinin ve devletini yanında olacaktır. Ülkemizin damarları yeniden tıkanmak isteniyor. Buna millet olarak asla geçit vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.