Tanju Özcan'ı ti'ye aldı

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olmak için masanın muhataplarına mektup yazarak 'Beni aday gösterin' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak sosyal medyada paylaştığı video ile adeta Tİ'ye aldı. Tanju Özcan'ın aday olmak istediği açıklamaları ile 'Ankara Beni Bulsun' sözleri ile fenomen olan Cihangir'in ifadelerini içeren video çok sayıda beğeni aldı.