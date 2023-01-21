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Yerel Tanju Özcan'ı ti'ye aldı
Yerel

Tanju Özcan'ı ti'ye aldı

AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak, paylaştığı video ile ısrarla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Tİ'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 21:28:00 -

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olmak için masanın muhataplarına mektup yazarak 'Beni aday gösterin' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak sosyal medyada paylaştığı video ile adeta Tİ'ye aldı. Tanju Özcan'ın aday olmak istediği açıklamaları ile 'Ankara Beni Bulsun' sözleri ile fenomen olan Cihangir'in ifadelerini içeren video çok sayıda beğeni aldı.

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