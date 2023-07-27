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Gündem Tanju Özcan’dan şok sözler! CHP’deki trol ekibinin başı odur
Gündem

Tanju Özcan’dan şok sözler! CHP’deki trol ekibinin başı odur

Yeniakit Publisher
2023-07-27 07:32:00 - 2023-07-27 07:34:37

Tanju Özcan, katıldığı bir canlı yayında Muharrem İnce'ye kurulan kumpas hakkında konuştu. Özcan, "Muharrem Bey ‘Faili FETÖ’dür ama bunu yayan CHP’de trollük yapan trol ekibinin başı Eren Erdem gibi isimlerdir" dedi.

CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye yönelik ‘montaj kaset’ ve ‘sahte dekont’ kumpası hakkında açıklamalarda bulundu.

 

Özcan, "Sayın Muharrem İnce konuyu bana kısmen anlattı. Dosyada da gizlilik kararı vardı. Ama  Muharrem İnce'ye yapılan operasyon klasik bir operasyon değil. Muharrem Bey 'Faili FETÖ’dür ama bunu yayan CHP’de trollük yapan trol ekibinin başı Eren Erdem gibi isimlerdir’ diyor" ifadelerini kullandı.

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