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Gündem Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Aklımızla alay ettiniz
Gündem

Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Aklımızla alay ettiniz

Yeniakit Publisher
2023-06-05 13:55:00 - 2023-06-05 13:58:54
Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup: Aklımızla alay ettiniz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı mektupta, "İyi Parti dışında, toplamı yüzde 1 bile etmeyen, Demokrat Parti hariç AK Parti’den dışlanmışlarla yola çıktınız. 5 parti başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiniz. ’Ben ne yapabilirim liderler karar verdi’ demek suretiyle aklımızla alay ettiniz" satırları yer aldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazdı.

Açıklamalarda bulunan Özcan, mektubunda yer verdiği satırları basın mensuplarına da okudu.

Özcan mektubunda, "Göreve geldiğiniz 13 yıldan bu yana toplam 11 genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda başarılı olamadık. (2019’da göreceli olarak kısmi bir başarı söz konusudur.) Partiyi birinci parti yapma söyleminiz hiçbir zaman gerçekleşmemiş 7 Haziran 2015 ve 18 Mayıs 2023 seçimleri haricinde partimiz, rakip yapıdan 2 kat fark yemiştir. Bu süreçte aynı şeyleri yaparak, toplumdan kopuk benzer insanlarla çalışarak, aynı cümleleri kurarak oyumuzu artırmayı umduk ama olmadı. Demokrasiyi hiç ağzınızdan düşürmediğiniz halde, hiçbir kayıp seçimden sonra koltuğunuzu yeni, daha genç birine bırakmayı düşünmediniz veya kendi koltuklarını korumak için tabanın genel kanaatini yansıtmayan sizi seçecek kurultay delegelerinin seçimine bile isteye destek verdiniz. Sizi kandıranların dolduruşuna gelip, başta Sayın Meral Akşener olmak üzere gerçek vatanseverlerin uyarılarını dinlemeden kendinizi aday ilan ettirdiniz. İyi Parti dışında, toplamı yüzde 1 bile etmeyen, Demokrat Parti hariç AK Parti’den dışlanmışlarla yola çıktınız. 5 parti başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiniz. ’Ben ne yapabilirim liderler karar verdi’ demek suretiyle aklımızla alay ettiniz" ifadelerine yer verdi.

"Parti emekçilerini fazlasıyla üzmüş ve küstürmüştür"

Mektubunu okumaya devam eden Özcan, Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yıllardır emek veren kişileri üzdüğünü belirterek, "Bu da yetmezmiş gibi, adaylığınızın garantisi karşılığında AK Parti’den koltuk kaybı yüzünden ayrılmış, dışlanmış insanların kurduğu bu partilere 40’a yakın milletvekili kontenjanı vermeniz, partimize yıllardır maddi manevi emek veren parti emekçilerini fazlasıyla üzmüş ve küstürmüştür" dedi.

"Değişim şart ve kral çıplak"

"Ben başımı kuma gömmüyorum" diye Özcan, "Eski ve yeni milletvekilleri, eski ve yeni belediye başkanları, söylediklerimin tamamının doğru olduğunu biliyor. Arkadaşlar biz devrimci bir partiyiz. Direnmemiz gerektiğinde direniriz. Değişim zamanı gelince de ’Değişim şart’ diyebilmeliyiz. Şimdi herkes başını kuma gömmüş bekliyor. Ben başımı kuma gömmüyorum. Başarısız olduk. Değişim şart ve kral çıplak" dedi.
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