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Gündem Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu bombası! Canlı yayında açıkladı
Gündem

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu bombası! Canlı yayında açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 17:52:00 -
Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu bombası! Canlı yayında açıkladı

Dün CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ihraç kararına tepki gösterdi. Özcan ayrıca, “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu da benim başıma gelen gibi idam sehpasına da götürebilir” dedi.

CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk’te açıklamalarda bulundu. İhraç kararının hukuksuz olduğunu belirten Özcan, “Yargı yoluna gideceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. A planım Kılıçdaroğlu’nun değişimini sağlamak” dedi.

İşte Özcan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Emek vererek partide bir yerlere geldim. Ben hukukçuyum. Dün itibariyle bana tebligat yapılmış. ‘Beni somut olarak neyle suçluyorsunuz’ diye sordum. Bana gelen yazıda, ‘7 günlük savunma hakkınız var’ denildi. Dün avukatım gitti, ‘Bize süre verin’ dedi, vermediler. Ben parti programına aykırı tek bir söylemde bulunmadım. Parti programını okuyan çok az partilimiz var. Asıl programa aykırı davranan kişi CHP’nin başındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu. Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı toplanan imzaların içinde oldum. 28 Mayıs’a kadar bağrıma taş bastım. Adaylığına karşıydım ama aday olduktan sonra hiç ses çıkarmadım.

“CHP’NİN BAŞINDA BİR DİKTATÖR VAR”

Siyasi partiler 2 yılda bir kurultay yapmak zorundadır. Bu 1 yıl uzatılabilir. CHP sürelerin tamamını kullanmış durumda. Benimle ilgili ihraç kararı veren YDK yetkisizdir. İncelemiş olan herkes görebilir. Genel Başkan YDK’yı kendisine bağlıyor. YDK’yı da kendisi belirliyor. YDK’da Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek giren kimse yok. Şu anda CHP başında bir diktatör var. CHP kayyım atanması süreciyle karşı karşıya. Kurultay yapma süresi dolmak üzere. Defalarca parti yetkililerini uyardım. Bu başvuru muhakkak yapılacaktır. Böyle olursa eski bir partili olarak en çok ben üzülürüm. Atatürk’ün kurduğu parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk hırsı nedeniyle kayyım atanma durumuyla karşı karşıya.
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“YARGI YOLUNA GİDECEĞİM”

Yargı yoluna gideceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. A planım Kılıçdaroğlu’nun değişimini sağlamak. Bolu’dan Ankara’ya yürümüştüm. Mücadele ettim, olmadı diyelim. Yerel seçimlere kadar yargıdan karar çıkmazsa şu anda B planım yok. Herhangi bir parti aklımda yok ama AK Parti ve MHP’de siyaset yapmayacağım kesin. FETÖ’cü derken danışmanlarından bahsediyorum. Badem bıyıklı derken Babacan ve Davutoğlu’nu kastediyorum. Kemal Bey görevli bir adam, proje adamı. 2 kişinin katıldığı seçimde alınabilecek en kötü sonuç ikinci olmaktır. Ben kendimi sarı öküz gibi hissediyorum. Milletvekili gruplarını toplamış, ‘Ya benimle yol yürüyeceksiniz ya da yürümeyeceksiniz’ diyor. Utanmadan değişmelisiniz diyenleri partiden atıyor. Gençlik kolları toplantısında ses kaydı yayınladım diye suç duyurusunda bulunmuş.

“İMAMOĞLU’NUN DA BAŞINA GELEBİLİR…”

Başarısızlığa tahammül edemiyorum. Kılıçdaroğlu’ndan eski bir partiliyim ben. Yarın bir gün benim söylediklerimi söyleyenler olursa diye bir mesaj bu. İmamoğlu’nun da başına bunlar gelebilir. İmamoğlu benim gibi kral çıplak dese benim gibi bu CHP’yi kurultaya götürür. Ama Kılıçdaroğlu benim tahminimden daha fazlasını göze aldıysa İmamoğlu’nu da benim başıma gelen gibi idam sehpasına da götürebilir. CHP’nin büyükşehirleri kazanma şansı kalmadığını düşünüyorum. CHP içinde Maltepe Belediye Başkanı gibi tarikat mensubu gibi davranan insanlar var. Benim siyasi anlayışımda mezhepçilik yok. Kılıçdaroğlu mezhepçilik yapıyor.

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Yorumlar

Chp de diktatör hep vardı

Chp kuruluşundan bugüne başında diktatör vardır. Seçim yapmadan senelerce başında duran. Sonraki seçimlerde açık oy verme ve saklı sayım ile devleti yönetmeye çalışma. Son zamanlardada geldiği gibi gitmeyenlerin torunları diktatör olarak c. Heykel P. sinden ayrılmamaktadır.
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