Tanju Özcan'dan 'dönüş' videosu: Alo... CHP mi?

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 1 yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Alo... CHP Genel Merkezi mi? Şafak 22. Ben Tanju, dönüyorum" sözleri ile paylaştığı video ile partisine geri döndüğünü duyurdu. Video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl 16 Mayıs’ta meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor” ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP tarafından 1 yıl süreyle partiden çıkarma cezası almıştı.

Ankesörlü telefonla video çekti

Geçici ihraç süresinin bitmesine 22 gün kala Özcan, paylaştığı video ile partisine geri döndüğünü duyurdu. Video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Paylaştığı videoda Özcan, bir telefon kulübesinde ankesörlü telefondan bir numara çeviriyor. Videoda ankesörlü telefonda konuşan Özcan, “Alo. CHP Genel Merkezi mi? Şafak 22. Ben Tanju dönüyorum” ifadelerini kullanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO