Tanju Özcan'dan bomba Kılıçdaroğlu iddiası

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanılan hezimetin ardından CHP'de iç savaş sürüyor. Yenilginin ardından Genel Başkanlıktan istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tabanından ve seçmeninden istifa çağrıları gelmeye devam ederken, Tanju Özcan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

'15 il başkanı görevden alınacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim' yürüyüşü başlatan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü 15 İl Başkanını görevden alacağını öne sürdü.

'Derhal istifa edin'

Özcan söz konusu iddiasına yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Eyy Kılıçdaroğlu, Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı’nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum.

İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?

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Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı’nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü?

Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz.

Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın.