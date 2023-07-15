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Gündem Tanju Özcan'dan Akşener sözleri... "İlk kez burada açıklıyorum"
Gündem

Tanju Özcan'dan Akşener sözleri... "İlk kez burada açıklıyorum"

Yeniakit Publisher
2023-07-15 08:36:00 -

Bolu'dan Ankara'ya yaptığı 'Değişim' yürüyüşünü tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Bolu'dan Ankara'ya yaptığı 'Değişim' yürüyüşünü tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Programda “İlk kez burada açıklıyorum” diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi anlatan Tanju Özcan, “Kılıçdaroğlu aday olması halinde İYİ Parti’nin zarar göreceğini kendisine anlattım” ifadelerini kullandı.

Kendilerine karşı yürütülecek kampanyada HDP’nin kullanılacağını ve İYİ Parti’nin bu süreçten büyük yara alacağını söylediğini aktaran Tanju Özcan bu sözleri 8 ay önce Bolu Belediyesinin bir binasının açılışına katıldığı sırada Akşener’e aktardığını anlattı.
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