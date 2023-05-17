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Siyaset Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler
Siyaset

Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-17 02:42:00 -
Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler

CHP'den seçilen ve partiden 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hiç oy almadan 10 milletvekili almakla suçladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri'nin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin de bulunduğu ittifakın üyelerinden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.

Davutoğlu'na sert tepki

Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde tartışma konusu olan maddeleri de tekrar gündeme getiren Özcan tweet'ini, Davutoğlu'nun eleştiriler üzerine kaldırdığı, partisinin grup toplantısı fotoğrafı üzerinden dile getirdi.

Özcan'ın tweet'i şöyle:

"Ben bu Davutoğlu'nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun.

*Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı.
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*CHP'den oy aşırdı.

*Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa'yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı.

*İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı.

*Erdoğan kapının önüne koyunca CHP'ye sığındı.

Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne 'Stratejik Derinlik' varmış."

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