Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri'nin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin de bulunduğu ittifakın üyelerinden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.

Davutoğlu'na sert tepki

Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde tartışma konusu olan maddeleri de tekrar gündeme getiren Özcan tweet'ini, Davutoğlu'nun eleştiriler üzerine kaldırdığı, partisinin grup toplantısı fotoğrafı üzerinden dile getirdi.

Özcan'ın tweet'i şöyle:

"Ben bu Davutoğlu'nu kutluyorum. Hiç oy almadan 10 Milletvekili kazandı. Helal olsun.

*Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

*CHP'den oy aşırdı.

*Geri Kabul Anlaşmasını imzalayarak Avrupa'yı güvence altına almak için sığınmacıları Türkiye'ye sığdırdı.

*İstikşafi görüşmelerle bizi kandırdı.

*Erdoğan kapının önüne koyunca CHP'ye sığındı.

Şimdi de grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne 'Stratejik Derinlik' varmış."