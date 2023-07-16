Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını yayınladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CHP'de Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları sonuçsuz kalmış, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim' yürüyüşü başlatmıştı. Tanju Öcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisi devam ediyor.

Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tanju Özcan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.

'İyi dinleyin lütfen'

Özcan'ın, "İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyor:

"Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Oturduk karar verdik, partiden atılması için yüksek disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul 'Hayır. Biz 1 yıl süreyle partiden ihraç ederiz' dedi. Bizim etki edecek halimiz yok. Çünkü kurul üyelerini Kurultay seçiyor. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz.'

"Yeter artık düşün CHP'nin yakasından"

Paylaşımında 'Yeter artık düşün CHP'nin yakasından' ifadelerini kullanan Tanju Özcan da, Kılıçdaroğlu'nun hedef alarak şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak' "Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanmışsınız.

"İddialarınızı ispatlayamazsınız"

Arkamda herhangi bir "Gizli Güç" yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, "Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması… İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim.