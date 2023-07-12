Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Senin neren...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin muhalefet üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün daha da şiddetleniyor. Alınan ağır hezimete rağmen Genel Başkanlık koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tabanı ve seçmen tarafından yapılan 'istifa' çağrıları karşılıksız kaldı.

Kılıçdaroğlu'na ısrarla istifa çağrısı yapan ve Bolu'dan Ankara'ya başlattığı 'Değişim' yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde tamamlayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Merkez önünde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na "Tarihi çağrıda bulunuyorum" diyerek sert açıklamalarda bulundu.

'Senin neren demokrat?'

Genel Merkez önünde kalabalık bir kitleye hitap eden Özcan, Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda, "Yola çıkınca dediler ki 'bunlar bu yolu tamamlayamaz' valla ben de 200 kilometre yürüyen bir adam değilim. Ama bu davaya inanınca o yollara inanınca o yolları çok kolay aşıyor. Çatır çatır kongre yapıp beğenmedikleri il başkanlıklarını alıyor. Ya senin neren demokrat. Sanki sınıf başkanlığını kaybetmiş. Sen Cumhurbaşkanlığı adaylığını kaybettin 5 yılı kaybettirdin bu ülkeye. Beni partiden atacak da yüreğimdeki CHP sevgisini Kuva-i Milliye ruhunu nereye atacak." dedi.

'Sende hiç utanma yok mu?'

Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler sarf eden Özcan, "Bu kafayla gidersek İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya'yı neden kaybettik dersek cevabı burada. Seçimden sonra taziye için mesaj atmış 5 bin yorum var yüzde 90'ı istifa et diyor. Sende hiç mi utanma yok? Bu kafayla büyükşehirleri de kaybedersek sokağa çıkamazsın." ifadelerini kullandı.

'Derhal istifa edeceğini açıkla'

Tarihi bir çağrıda bulunuyorum diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Özcan, Buradan tarihi çağrıda bulunuyorum diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Derhal istifa edeceğini açıkla. Kurultay tarihini açıkla. Kurultayda aday olmayacağını açıkla. Ekim sonunda ben gidiyorum de. Bizleri de rahatlat. Seçimden sonra birileri 'değişim olmalı' diyor. Ağız ucundan konuyorlar. Ya da bazıları samimi ama benim gibi çıkıp söyleyemiyorlar. 'Değişim 12'nci kattan başlamalı. Genel Başkan'dan başlamalı. Tüzük değişikliğine devam etmeli' diyemiyorlar. O koltuk sevdalılarına sesleniyorum. Bay Kemal'e karşı çıksam beni aday yapmazlar diyenlere… Bu şekilde aday olsanız ne olmasanız ne?" şeklinde konuştu.

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