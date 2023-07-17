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Siyaset Tanju Özcan ile slogan atan CHP'liler ifşa edildi! İhraç edilmeleri gündemde
Siyaset

Tanju Özcan ile slogan atan CHP'liler ifşa edildi! İhraç edilmeleri gündemde

Yeniakit Publisher
2023-07-17 16:58:00 - 2023-07-17 17:01:50
Tanju Özcan ile slogan atan CHP'liler ifşa edildi! İhraç edilmeleri gündemde

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte CHP Genel Merkez binası önünde Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan CHP'lilerin görüntülerinin parti yetkililerine iletildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu'ndan geldi. Türkoğlu, "CHP Genel Merkezi önünde slogan atan kişilerin görüntü kayıtları ve dilekçeler bize ulaştırıldı" dedi.

CHP'den 1 yıl geçici ihraç edilen ve 13 Haziran’da tekrar partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihracı için tekrar disiplin kurulan sevk edilmesinin ardından 3 Temmuz'da CHP Genel Merkezi’ne ‘değişim ve adalet’ yürüyüşü başlatmıştı. 10 günlük sürede Bolu’dan Ankara'ya ulaşan Özcan, genel merkezin önünde yaptığı açıklamanın ardından Bolu’ya geri dönmüştü.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, CHP Genel Merkezi önünde Tanju Özcan ile birlikte slogan atan bazı partililerin görüntü kayıtlarının ve şikayet dilekçelerinin CHP Bolu İl Başkanlığına ulaştığını belirtti.

Partiden ihraç edilecekler mi?

CHP Bolu İl Başkanlığı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Türkoğlu, "Tanju Özcan’ın yürüyüşüne destek verenlerin partiden ihraç edileceği doğru mu?" sorusuna cevap verdi.

Türkoğlu şu ifadeleri kullandı:
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Şu ana kadar gelen bazı dilekçeler var ama buna Bolu İl Yönetim Kurulu karar verecek. Henüz bu konuyla alakalı yapılmış bir toplantı yok. Bu hafta içi ya da önümüzdeki hafta içi yapılabilir. Toplantı yapıldığı zaman gelen dilekçelere göre durumu değerlendireceğiz. Yürüyüş ile ilgili değil. Partinin genel merkezinin önünde atılan sloganlarla ilgili, slogan atan kişilerin görüntü kayıtları ve dilekçeler bize ulaştırıldı.

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