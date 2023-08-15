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Siyaset Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü
Siyaset

Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü

Yeniakit Publisher
2023-08-15 23:32:00 - 2023-08-15 23:57:02
Tanju Özcan İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İBB koltuğuna yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bomba açıklamalarda bulundu.

CHP'deki koltuk kavgası ve siyasi ikbal mücadelesi tam gaz devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeni yol haritasını açıkladığı basın toplantısında "Yeniden İstanbul için yola çıkıyorum" dedi. İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine tv100 yayınına bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değerlendirmelerde bulundu.

Tanju Özcan'ın muhalif gündemi sarsan bomba gibi açıklamaları şöyle:

"İmamoğlu mehter takımı gibi bir ileri iki geri. İmamoğlu değişimden bahsediyor ama adını koyamıyor. Sayın İmamoğlu’nun yarım saatten fazla izlediğim konuşmasında ne şiş yansın ne kebap ben bunu anladım. Dağ fare doğurdu. CHP'de değişim olmadıkça birçok başkanımızın yerel seçimde şansı olmayacak. İmamoğlu'nun neye talip olduğunu anlamadım.

"Ben böyle bir şeyi öngöremiyorum"

Siz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla seçime gireceksiniz büyük İstanbul buluşmasından bahsedeceksiniz yani bütün partileri bir araya getireceksiniz. Ondan sonra seçimi kazanacaksınız böyle bir şeyi ben öngöremiyorum. İmamoğlu halkın ne beklediğinin farkında değil. İmamoğlu bugün maalesef halkın beklentileri aksine geri vitese takmıştır. Böyle tuhaf açıklamaların İmamoğlu'na katkı sağladığını düşünmüyorum.

"İmamoğlu daha avantajlı"

İstanbul'dan aldığım duyumlara göre İmamoğlu il kongresi için daha avantajlı görünüyor.
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"İmamoğlu'nun cesur açıklamalar yapacağını bekliyordum"

Sayın İmamoğlu’ndan bugün daha cesur ne açıklamalar bekliyordum, diyor ki ‘Büyük İstanbul ittifakını sağlayacağım’ nasıl sağlayacaksın Sayın İmamoğlu senin genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece nasıl o kadar parti seçmenini bir araya getireceksin? O zaman bağımsız olarak çık derdini herkese anlat.

"Özel'in Kılıçdaroğlu karşısında şansı var"

Kılıçdaroğlu'nun şuan karşısında kalan tek alternatif Özgür Özel'dir. Umuyorum ki Özgür Özel üzerinden değişim sağlanır. Özel, İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra 'varım' derse Özel'in Kılıçdaroğlu karşısında şansı olacağını düşünüyorum. CHP'de acil bir değişime ihtiyaç var. İmamoğlu belli şeylerin farkında, belli şeylerin farkında değil.

"Özel, aday olarak çıkacaktır"

Benim tanıdığım Özel, bugünkü açıklamadan sonra aday olarak çıkacaktır. Kendisinden başka şuanda partide imza toplayabilecek kimse yok. Özel, CHP'de çok sevilen biri ama karşıya pozitif değil.

"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gibi HDP'ye bel bağlamış"

Sayın İmamoğlu’nun benim kadar net olmasını beklemiyorum dedim gelinen süreçte çünkü Sayın İmamoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu gibi hala HDP’ye bel bağlamış, onu üzerinden siyaset yapmaya çalışan bir siyasetçi olduğuna inanıyorum."

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