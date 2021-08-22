Tanju Özcan haddini aşıyor! Belediye Başkanı mı, Genel Başkan mı belli değil

YENİ AKİT ANKARA

Suriyeli mazlumlara uyguladığı ırkçı politikalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şimdi de Belediye Başkanı olduğunu unutup siyasi parti lideri gibi Türkiye’nin Afganistan politikasını eleştirdi.

Özcan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’nin Taliban ile görüşmesini ‘Gaflet’ olarak tanımlayarak, “Afganistan ile ilgili tezkere TBMM’de uzatılmamalıdır. Türk askeri derhal Türkiye’ye dönmelidir. Bizim askerimiz uyuşturucu baronlarının bekçisi olamaz. Taliban ile görüşmeyi düşünmek “GAFLET”tir. PKK ile aynı masaya oturmaktan farkı yoktur” ifadelerini kullandı.