Tanju Özcan bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu bunun için istifa etmiyor!

Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sert eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

TV 100 canlı yayınına konuk olan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını iddia etti.

"Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzlukları ortaya çıkmasın diye görevi bırakmıyor." diyen Özcan, "Hangi ajansa kaç para verdikleri ortaya çıkacak. Belediyeleri nasıl kullandıkları deşifre olacak." ifadelerini kullandı.

Engin Özkoç'tan 'işleri şu firmaya verin' isteği

Sözlerinin devamında CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u da hedef alan Özcan, "Belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi." şeklinde konuştu.

Özcan, itiraf niteliğindeki açıklamalarında şunları dile getirdi:

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"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi, 'Bunun sosyal amacı var mı?' dedim. Sonra Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi."