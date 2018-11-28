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Tanıtım turlarına çıktı

Savunma sanayiinin millileşmesinde katkıda bulunan KARMETAL’in Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yasir Bayramoğlu, ihracatlarını artırmak için tanıtım turlarına çıktıklarını belirtti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:29
Tanıtım turlarına çıktı

Kırıkkale’de ürettiği mühimmatlarla savunma sanayiinin millileşmesinde katkıda bulunan KARMETAL’in Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yasir Bayramoğlu, ihracatlarını artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Bu amaçla tanıtım turlarına çıktıklarını belirten Bayramoğlu, şöyle konuştu: “Sektör olarak 2 milyar dolara varan savunma sanayii ihracatımızı ilk etapta 5 milyar dolara ardından 10-20 milyar dolarlara çıkaracağız. Biz de şirket olarak inovatif tank ve uçak mühimmatlarımızı her ortamda vitrine çıkaracağız. Çünkü mühimmatlarımızı dünyanın her yanına taşımayı, firmamızın ve ülkemizin adının her yerde hoş bir sedayla anılmasını arzu ediyoruz.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:29
  1. Kırıkkale
  2. savunma sanayii
  3. KARMETAL
  4. KARMETAL’in Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yasir Bayramoğlu

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