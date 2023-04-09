  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
Gündem

Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-09 04:01:00 - 2023-04-09 05:20:39
Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan halen AK Parti Kayseri Milletvekili olan Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.

Önceki dönem bakanlarından Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahade de tutulduğu öğrenildi.

Taner Yıldız kimdir? İşte Taner Yıldız'ın biyografisi
Taner Yıldız kimdir? İşte Taner Yıldız'ın biyografisi

Biyografi

Taner Yıldız kimdir? İşte Taner Yıldız'ın biyografisi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taner Yıldız tüm engellemelere rağmen Brüksel'de konuştu
Taner Yıldız tüm engellemelere rağmen Brüksel'de konuştu

Siyaset

Taner Yıldız tüm engellemelere rağmen Brüksel'de konuştu

Osman Aşkın Bak ve Taner Yıldız Stockholm’de gurbetçilerle buluştu
Osman Aşkın Bak ve Taner Yıldız Stockholm’de gurbetçilerle buluştu

Aktüel

Osman Aşkın Bak ve Taner Yıldız Stockholm’de gurbetçilerle buluştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23