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Taner Öcal: “Saha dışında olmasına rağmen bizleri de etkiliyor”

Spor Toto 1.

01 Mart 2019 Cuma 18:55
Taner Öcal: “Saha dışında olmasına rağmen bizleri de etkiliyor”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Taner Öcal, 2 Mart’ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul kararının saha dışında olan bir olay olmasına rağmen kendilerini etkilediğini söyledi.


Kardemir Karabükspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını akşam üstü Hasan Doğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik adam Taner Öcal yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma, taktiksel ve kondisyon çalışmaları ile devam etti.


Antrenman öncesi konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, pazar günü Türkiye’nin gündeminde olan ciddi bir rakiple oynayacaklarını belirterek, “Moral ve motivasyon olarak iyi durumdalar. Türkiye Kupası’nda da yarı finale çıktılar. Biz geçen hafta yenilmiş olsak bile oyun anlamında iyiydik. Çocuklarımızın tecrübesizliği ve yaşlarının küçük olması maalesef kırılma anları çok oluyor maç içerisinde Elazığ maçında oyunu deklare etmemize rağmen çok basit goller yedik. Yine gol yeme hastalığımız oldu. Maalesef savunmada bireysel hatalardan pozisyonlar veriyoruz. Çok ciddi bir rakiple oynayacağız. Her zaman için futbolu iki yönlü oynamaya gayret edeceğiz. Bu maçta çocuklarıma güveniyorum, güzel futbolla ve güzel sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum” dedi.



“Saha dışında olmasına rağmen bizleri de etkiliyor”


2 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul toplantısının saha dışında olan bir olay olmasına rağmen kendilerini etkilediğini söyleyen Öcal, “Mehmet Başkanımız aday olacak mı olmayacak mı? Bilmiyoruz. Bir belirsizlik var. Her zaman söylediğim gibibiz Mehmet Başkan ile geldik, o kaldığı sürece buradayız. Şu bir gerçek ki, belirsizlik bizde de futbolcularda da etki ediyor. Bir an önce her şey netleşsin ki en azından bu takımın geleceği açısından bir netlik olmuş olur. Biz saha içine bakıyoruz. İnşallah saha dışında da bu kulüp için ne hayırlı ise o olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:55
  1. doğa

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