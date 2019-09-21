‘Tane zeytine destek’ müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama’da düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’na zeytin üreticisine müjde verdi.

Tüm ürünlerde destekleyici ve üretici dostu politikalar sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, zeytin konusunda da önemli bir karar aldıklarını söyledi. Pakdemirli, “Zeytinle ilgili seçim dönemi bir açıklamam oldu. ‘Tane zeytine de destek vereceğiz’ diye. Dün itibarıyla 2020 bütçesine koyduğumuzun müjdesini vermek isterim. İnşallah tane zeytine de bundan sonra destek vereceğiz” dedi.

Pakdemirli, TMO, Et ve Süt Kurumu gibi regülasyon kuruluşlarını aktif kullandıklarını ve destekleri artırdıklarını belirterek, iyi tarım ve organik tarım desteklemelerinin dün itibarıyla başladığını, toplamda 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 lira ödenmiş olacağını söyledi.

Toplantının ardından Pakdemirli ve beraberindekiler Tarihi Arasta Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret etti.