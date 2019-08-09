Tane tane şehriye pilavı tarifi

Sürekli aynı yemekleri ya da aparatifleri yapmaktan sıkıldıysanızi bu tarif sizleri kurtaracaktır. Yanına bir salata yaptığınızda da ara öğünlerinizi geçiştirmek için harika bir ana yemek olabilir.

Malzemeler

2 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı su (et suyuyla karıştırabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 bulyon

tuz, karabiber

Yapılışı

Tencereye sıvıyağ ve tereyağını alın.

Tereyağı eridikten sonra, üzerine arpa şehriyeleri ilave edip kavurmaya başlayın.

Şehriyeler kızarmaya başladığında 3 bardak sıcak suyu kontrollü bir şekilde ekleyin. Dilerseniz et suyu ekleyebilirsiniz.

Suyunu çekip haşlandığında ocaktan alarak 3-4 dakika kadar dinlendirin.

Suyunu çekme oranını çok iyi ayarlamalısınız. Aksi takdirde lapa ya da sert bir pilav elde edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...