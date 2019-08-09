Tane tane şehriye pilavı tarifi
Sürekli aynı tariflerden sıkılanlar için hazırlanmış harika bir tarif...09 Ağustos 2019 Cuma 22:32
Sürekli aynı yemekleri ya da aparatifleri yapmaktan sıkıldıysanızi bu tarif sizleri kurtaracaktır. Yanına bir salata yaptığınızda da ara öğünlerinizi geçiştirmek için harika bir ana yemek olabilir.
Malzemeler
- 2 su bardağı arpa şehriye
- 3 su bardağı su (et suyuyla karıştırabilirsiniz)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 bulyon
- tuz, karabiber
Yapılışı
Tencereye sıvıyağ ve tereyağını alın.
Tereyağı eridikten sonra, üzerine arpa şehriyeleri ilave edip kavurmaya başlayın.
Şehriyeler kızarmaya başladığında 3 bardak sıcak suyu kontrollü bir şekilde ekleyin. Dilerseniz et suyu ekleyebilirsiniz.
Suyunu çekip haşlandığında ocaktan alarak 3-4 dakika kadar dinlendirin.
Suyunu çekme oranını çok iyi ayarlamalısınız. Aksi takdirde lapa ya da sert bir pilav elde edebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun...
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