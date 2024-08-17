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Gündem Tane tane anlattı! Haysiyetsiz kimdir biliyor musun Ahmet Şık?
Gündem

Tane tane anlattı! Haysiyetsiz kimdir biliyor musun Ahmet Şık?

Yeniakit Publisher
2024-08-17 11:36:00 -
Tane tane anlattı! Haysiyetsiz kimdir biliyor musun Ahmet Şık?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sözler Ahmet Şık’a ait.

AK Partili’lere yönelik olarak söylüyor..

Cumhuriyet savcısı Selim Kiraz’ı adliyedeki makam odasında rehin alıp, sonrasında alçakca katleden utanmazlara.. Haysiyeti olmayanlara.. Teröristlere kol kanat geren, “Mecbur bırakıldığımız eylem şekli idi” diye yaptıkları savunmayı, sanki haklı bir savunma imiş gibi Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasına koyan Ahmet Şık’a tane tane anlatayım..

Sanıyorsun ki..

Milletvekilliğin sürdüğü sürece, o teröristlere kol kanat germenin hesabını mahkeme önünde vermeyeceksin..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bana kalırsa, senin dokunulmazlığın çoktan kaldırılmalı, Can Atalay ile birlikte, o savcının öldürülmesinin hesabını şimdi veriyor olmalı idin.

Ama AK Partililer size merhametli.. Merhametten de maraz hasıl oluyor..

Biliyorum, savcı katillerinden yana olanlar, hemen itiraz edecekler, “Gördük dün. AK Partili milletvekili Alpay Özalan’ın ne kadar merhametli olduğunu..”

İyi bakın o görüntülere.. Yeniakit.com.tr’de yavaşlatılmış çekimi var..

Tekrar tekrar izleyin..

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ahmet şık adammı değil,delikanlı hiç değil dahası da var vatan haini tipinin en bariz örneği ve ağzı bozuk kolpanın teki fakat bütün bunların Meclisimizde yaşanması gerçekten çok üzücü ve ayıp.
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