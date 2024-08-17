Tane tane anlattı! Haysiyetsiz kimdir biliyor musun Ahmet Şık?

Sözler Ahmet Şık’a ait.

AK Partili’lere yönelik olarak söylüyor..

Cumhuriyet savcısı Selim Kiraz’ı adliyedeki makam odasında rehin alıp, sonrasında alçakca katleden utanmazlara.. Haysiyeti olmayanlara.. Teröristlere kol kanat geren, “Mecbur bırakıldığımız eylem şekli idi” diye yaptıkları savunmayı, sanki haklı bir savunma imiş gibi Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasına koyan Ahmet Şık’a tane tane anlatayım..

Sanıyorsun ki..

Milletvekilliğin sürdüğü sürece, o teröristlere kol kanat germenin hesabını mahkeme önünde vermeyeceksin..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bana kalırsa, senin dokunulmazlığın çoktan kaldırılmalı, Can Atalay ile birlikte, o savcının öldürülmesinin hesabını şimdi veriyor olmalı idin.

Ama AK Partililer size merhametli.. Merhametten de maraz hasıl oluyor..

Biliyorum, savcı katillerinden yana olanlar, hemen itiraz edecekler, “Gördük dün. AK Partili milletvekili Alpay Özalan’ın ne kadar merhametli olduğunu..”

İyi bakın o görüntülere.. Yeniakit.com.tr’de yavaşlatılmış çekimi var..

Tekrar tekrar izleyin..

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