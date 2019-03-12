Tan Butik Okulları’na Robot Yarışması’nda iki ödül

Tan Butik Okuları öğrencileri 4.Uluslararası Kayseri Erciyes Üniversitesi Mekatron Robot Yarışması’ndan iki ödülle döndü.

Özlüce Tan Okulları Robotan öğrencileri, Serbest Kategoride ve Bir Fikrim Var Kategorisi’nde Üçüncülük ödülünü kazandı. Robotan ekibi, Serbest Kategori’de Tren Ray Kontrol Projesi ve Bir Fikrim Var Kategorisi’nde Hayatlar için Açılan Yollar Projesi’yle ödüle hak kazandı.

Tan Butik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanları Ergin Kayan, Mehmet Özuslu ve Kurucu Temsilcisi Erten Kaya, dereceye giren öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Furkan Sayın’ı tebrik etti.