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Tamire bırakılan otomobillle gasp yaptılar

Gebze'de çalıştıkları oto kaporta atölyesine bırakılan otomobili kullanarak gasp yapan Suriye uyruklu 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

16 Aralık 2018 Pazar 18:15
Tamire bırakılan otomobillle gasp yaptılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu A.A., müşteriye ait otomobili izinsiz alıp 2 arkadaşıyla birlikte zorla araca bindirdikleri kişinin parasını gasp etti. 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu A.A. (20) tamir için bırakılan otomobili önceki gece izinsiz aldı. A.A. yanına arkadaşları K.T. (23) ve F.T. (22) ile bir süre gezdikten sonra iddiaya göre, yolda yürüyen K.T.'nin (21) yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Konuşmaların ardından K.T.'yi zorla araca bindiren şüpheliler, Darıca'ya geldi. K.T.'yi tehdit eden 3 kişi, cebindeki 700 TL'yi aldıktan sonra araçtan indirdi. K.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:15
  1. Kocaeli
  2. Gebze
  3. Gasp

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