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Tamir için girdiği su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlendi

Mersin’in Gülnar ilçesinde tarım arazilerini sulama amaçlı kullandığı su kuyusundaki arızalı motoru tamir etmek için kuyuya inen şahıs, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

06 Eylül 2019 Cuma 12:31
Tamir için girdiği su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlendi

Mersin’in Gülnar ilçesinde tarım arazilerini sulama amaçlı kullandığı su kuyusundaki arızalı motoru tamir etmek için kuyuya inen şahıs, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uzun adlı vatandaş, ilçeye bağlı Çavuşlar MahallesiTaşdemir mevkiinde, tarım arazilerini sulamada kullandığı arızalı motorunu tamiretmek için su kuyusuna indi. Bir süre sonra bahçeye giden komşuları, Uzun’un sukuyusu kenarında kıyafetlerini görürken, tüm aramalara rağmen kendisini bulamadı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, şahsın kuyunun içinde olabileceğini düşünerek itfaiyeden yardım istedi.


Mersin’den giden itfaiye ekipleri, su kuyusunun dibinde Ahmet Uzun’un cansızbedenine ulaştı. Şahsın cesedi, yapılan çalışmalar sonunda kuyudan çıkarıldı.Karbonmonoksit gazından zehirlendiği sanılan Uzun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:31
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