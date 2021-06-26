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Gündem Tamir için çıktıkları çatıdan düştüler
Gündem

Tamir için çıktıkları çatıdan düştüler

Samsun'da, tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengesini kaybederek beton zemine düşüp, ağır yaralanan Selahattin Akçan (54) ve komşusu Musa Kukul (35), hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 23:48:00 -
Tamir için çıktıkları çatıdan düştüler

Olay, saat 17.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Akçan, evinin çatısını tamir etmek için komşusu Musa Kukuldan yardım isteyerek çatıya çıktı. Çatıda çalışan Selahattin Akçan ve Musa Kukul, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içinde kalıp ağır yalanan ve yerde hareketsiz yatan Akçan ve Kukulu, ilk müdahalede bulunup, hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 komşu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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