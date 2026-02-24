  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Tamir için çıkmak istedi! 5 metreden düşerek can verdi
Tamir için çıkmak istedi! 5 metreden düşerek can verdi

Tamir için çıkmak istedi! 5 metreden düşerek can verdi

Bartın’da güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çatıya çıkmak isteyen 53 yaşındaki İskender Yücetaş, merdivenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metreden düştü. Ağır yaralanan Yücetaş, hayatını kaybetti.

Bartın’da herkesi derinden etkileyen bir kaza yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde Kayadibikavlak köyünde meydana geldi. Çatıdaki güneş enerjisi sistemini tamir etmek için arkadaşına yardım etmek isteyen İskender Yücetaş (53), merdivenle çıkmak istediği sırada merdivenin kırılması sonucu dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

 

Ağır yaralanan Yücetaş ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskender Yücetaş kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

