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Aktüel Tamir ettiği traktörün altında can verdi
Aktüel

Tamir ettiği traktörün altında can verdi

İstanbul'un Silivri ilçesinde tamir ettiği traktörün altında kalan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 23:05:00 -
Tamir ettiği traktörün altında can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Haydar Aslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki Zeki Metin tamir ettiği traktörün hareket etmesiyle altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşlı adamın çevresinde hayvansever biri olarak tanındığı ve traktörünü de tamir ettikten sonra derneğe hibe edeceği öğrenildi.

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