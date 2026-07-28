Tamir ettiği traktör hareket etti! Aracın altında can verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gümüşhane’nin Sungurbeyli köyünde arızalanan traktörünü onarmaya çalışan 40 yaşındaki orman işçisi Mustafa Savaş, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Gümüşhane’de ormanlık alanda çalışan Mustafa Savaş’ın traktörünü tamir etme çabası faciayla sonuçlandı.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Sungurbeyli köyünde meydana geldi. Bir yüklenici firmada orman işçisi olarak çalışan Mustafa Savaş, izinli ağaç kesimi yapılan alanda arızalanan traktörünü tamir etmek isterken, aracın hareket etmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Savaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Savaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.