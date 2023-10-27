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Dünya Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin
Dünya

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

Yeniakit Publisher
2023-10-27 17:04:00 - 2023-10-27 17:08:49
Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

Avrupa'ya özenip Türkiye'yi her fırsatta karalayanlara, İngiltere'de meydana gelen olay ders niteliğinde. 18 yıl boyunca tüm resmi kuruluşlara başvurmalarına rağmen evlerine gelen doğalgazın hangi şirket tarafından tedarik edildiği tespit edilemeyen bir çift, son mektuplarının ardından gelen yüklü doğalgaz faturası ile sarsıldı.

İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan 44 yaşındaki Lee Haynes ve 45 yaşındaki Jo Woodley, kendilerini 18 yıl sonra bir kabusun içinde buldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2005 yılında Tamworth'daki evlerine taşınan çift, zaman içinde yetkili organlarla defalarca irtibat kurmalarına rağmen gaz tedarikinden kimin sorumlu olduğu teyit edilemedi ve kendilerine pek çok kez beklemeleri söylendi.

Yaklaşık 375 bin TL'lik faturayla hayatları kabusa döndü

Tam 18 yıl sonra gelen yaklaşık 11 bin sterlinlik (yaklaşık 375 bin TL) fatura ise çiftin uykularını kaçırmaya yetti. 18 yıl boyunca yaşadıkları büyük korku gerçeğe dönüşerek hesaplarını alt üst etti.

Lee basına demecinde şunları söyledi:

"Çok garipti. Aniden yüklü bir fatura gelmesinden dolayı endişelendik, fakat gazımızı kimin sağladığını bulmak için gerçekten çok uğraşmıştık. Mart ayında, gaz tedarikçilerinden bazılarına tekrar bir mektup yazdık ve sonunda birileri, eve gelen elektrik şebekesini kontrol etmek istediklerini söyledi. Üç ay sonra da bu şok edici mektup geldi. Mektupta 2005-2023 yılları arasındaki gaz kullanımı için yaklaşık 11 bin sterlin borçlu olduğumuz belirtiliyordu..."
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"Bize yapabileceğimiz bir şey olmadığı söylendi"

Geçen ay gelen resmi bir faturada, çiftin ödeme yapmak için 30 günleri olduğu yazıyor, ancak gazı gerçekte kimin tedarik ettiği konusu hala bilinmezliğini koruyor. Lee, "Bize söylendiği gibi orada yaşamaya devam ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sorunun peşini bırakmak istemedik. İki yıl boyunca tedarikçimizi bulmak için çok uğraştıktan ve British Gas'a ödeme yapmaya çalıştıktan sonra bize yapabileceğimiz bir şey olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Erdal

Bu haberi niye yaptınız anlamadım . Bizde olsa adamın ocağını batırır devlet. Adınada bir sürü yapta çalarla yok kaçak yaktı yok mahkemeler

Emekli

Bu haberle alim gucunu efjasyonu boyle mi ölctun gercekten komiksiniz len 7500 lira aliyor emekli bunu yazsana birde gazetecilik oynuyorsun git millet herseyi goruyor siz yazmasanizda
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