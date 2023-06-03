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Gündem Tamer Karadağlı'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu
Gündem

Tamer Karadağlı'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-06-03 11:47:00 -
Tamer Karadağlı'ya çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Oyuncu Tamer Karadağlı ile ev sahibi arasında yaşanan tahliye davasında karar çıktı.

Oyuncu Tamer Karadağlı ile ev sahibi arasında yaşanan tahliye davasında karar çıktı.

Tamer Karadağlı ile Göktürk’te oturduğu evin sahibi arasında yaşanan tahliye davasının duruşması 1 Haziran’da görüldü. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi‘nde görülen davaya ev sahibinin vekili Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ile Tamer Karadağlı’nın avukatı Mehmet Murat Aslan katıldı.

Tamer Karadağlı’nın avukatı oyuncunun her yıl ev sahibiyle anlaşarak yasal oranda zam yaptığını, daha önce ev sahibiyle aralarındaki ödemeyle ilgili bir sorun yaşamadıklarını ve davanın reddini belirtti. Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ise evin tahliyesini ve bilirkişi raporundaki ödemenin yapılmasını talep etti. Mahkeme Tamer Karadağlı hakkında oturduğu evi tahliye etmesi yönünde karar verdi. Ünlü aktörün karara itiraz hakkı bulunuyor.

 
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