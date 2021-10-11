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Medya Tamer Karadağlı'nın tepki gösterdiği Nihal Yalçın'ın dosyası: Ahlaksızlık lağımı patladı!
Medya

Tamer Karadağlı'nın tepki gösterdiği Nihal Yalçın'ın dosyası: Ahlaksızlık lağımı patladı!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki "İstanbul Sözleşmesi" çıkışı ve Tamer Karadağlı'nın kendisine "Süreyi aşma" imasında bulunması ile gündeme gelen Nihal Yalçın'ın, bir röportajda kullandığı, "sanal ilişkilere özeniyorum" şeklindeki ahlaksız ifadeleri, esas dertlerinin "kadın hakkı" değil, ahlaksız yaşamı meşrulaştırmak olduğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 21:17:00 - 2021-10-11 21:19:36

 Yeniakit.com.tr 

Magazin camiasının çamura batmış aktörleri, iki gündür Nihal Yalçın'ı tartışıyor.

Yalçın, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki konuşmasını dallandırıp budaklandırıp, Türkiye'nin feshettiği sözleşmeye getirerek, "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır." dedi.

Festivaldeki konuşmasında "kadın hakları" vurgusu yaparak sözü uzatan Yalçın'ın eline ödülünü veren Tamer Karadağlı, konuşmayı daha da uzatmaması imasında bulundu. Yalçın, Karadağlı'ya "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadeleri ile karşılık verdi.

Nihal Yalçın'ın yakın bir zaman önce verdiği röportajındaki akılalmaz ahlaksızlık yeniden gündeme geldi.

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Sanal dünyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Nihal Yalçın, "WhatsApp'tan sanal seks yapmaya çok özeniyorum." ifadelerini kullanarak ahlaksızlıkta nasıl zirve yaptığını tüm kamuoyuyla paylaştı.

Yalçın, sanal ortamda yaşanan ilişkinin daha kaliteli olabileceğini iddia ederek, çirkinliğine şu sözlerle devam etti: "Birinin kanlı canlı bütün zaaflarını karşında gördüğünde aşk meşk çok kalmıyor."

'Çıplak fotoğraflarım çıkar diye korkuyorum'

Aynı röportajda daha önce sanal olarak konuştuğu birinden hoşlandığını söyleyen Yalçın, bahsettiği sanal ilişkiden yapıp yapmadığı sorusuna da, kahkalarla cevap verdi: "Çıplak fotoğraflarım çıkar diye korkuyorum!"

Nihal Yalçın'ın akılalmaz ahlaksız ifadeleri gündeme gelince, kamuoyu, Yalçın'ın festivalde yaptığı sözleşme çıkışını, "İstanbul Sözleşmesi'nin önünü açtığı ahlaksızlıkları meşrulaştırma çabasında." diyerek yorumladı.

Ödülü boşa vermemişler! Nihal Yalçın'ın terör sevici Demirtaş sevdası
Ödülü boşa vermemişler! Nihal Yalçın'ın terör sevici Demirtaş sevdası

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Ödülü boşa vermemişler! Nihal Yalçın'ın terör sevici Demirtaş sevdası

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