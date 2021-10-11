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Gündem Tamer Karadağlı'nın taklidini yapmışlardı... Nihal Yalçın'ın arkadaşı, teröristbaşını överken yakalandı!
Gündem

Tamer Karadağlı'nın taklidini yapmışlardı... Nihal Yalçın'ın arkadaşı, teröristbaşını överken yakalandı!

Tamer Karadağlı'nın taklidini yapmasıyla gündeme gelen Nihal Yalçın'ın arkadaşı Zeynep Ocak'ın twitter hesabındaki eski paylaşımlarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın öven ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 18:15:00 -
Tamer Karadağlı'nın taklidini yapmışlardı... Nihal Yalçın'ın arkadaşı, teröristbaşını överken yakalandı!

Ünlü camiasında Hazal Kaya'dan Nihal Yalçın'a, Kerem Bursin'den Burcu Biricik'e kadar magazinci isimlerle arası oldukça iyi olan ve aynı zamanda Youtube'da boy gösteren Zeynep Ocak isimli kadının, geçmiş yıllarda attığı skandal tweetleri ortaya çıktı.

Son olarak arkadaşı Nihal Yalçın'ın "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" cümlelerini programında yayınlayan Ocak'ın öncelerde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı savunur şekilde attığı tweetler tepkilere neden oldu.

Tepki yağmuruna tutuldu

Zeynep Ocak'ın terör sempatizanı olduğu ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar, Nihal Yalçın'ın arkadaşı Zeynep Ocak'ı sosyal medyada tepki yağmuruna tuttu.

Zeynep Ocak'ın teröristbaşı Öcalan hakkında attığı o paylaşımlar...

 

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