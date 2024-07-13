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Gündem Tamamına el konuldu! Suç örgütü elebaşı zampara Oktar'a bir tokat daha
Gündem

Tamamına el konuldu! Suç örgütü elebaşı zampara Oktar'a bir tokat daha

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:08:00 - 2024-07-13 16:09:13
Tamamına el konuldu! Suç örgütü elebaşı zampara Oktar'a bir tokat daha

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne ait 5 milyar TL’yi bulan ev, arsa, şirket, silahlar ve nakit paraya el konuldu.

Yargıtay 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi, Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararıyla, örgüt lideri Oktar'a, cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi suçlardan verilen toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.

YAKLAŞIK 5 MİLYAR TL

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Yargıtay'ın kararında, operasyonda el konulan AOSSÖ'ye ait ev, araba, mücevher, döviz ve Türk lirasına da el konulmasına karar verildi.

Örgütün el konulan mallarının güncel piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar Türk lirası olduğu tahmin ediliyor. 3 adet Range Rover, 1 adet Mercedes S600, 1 adet Toyota Land Cruiser, 1 adet Jaguar marka araç da Hazine'ye geçti. Bu araçların, devlet başkanlarının kullandığı makam araçlarında kullanılan zırhla donatıldığı, roketatarlı saldırılara karşı dahi dayanıklı olduğu öğrenildi.

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