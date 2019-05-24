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Tamamen el ürünü işlemeciliği ile aksesuarlar üretiyor

Sinop’ta yaşayan 35 yaşındaki Orçun Yılmaz, kendi imkanları ile kurduğu atölyesinde tamamen el ürünü işlemeciliği ile aksesuarlar üretiyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 09:05
Tamamen el ürünü işlemeciliği ile aksesuarlar üretiyor

Sinop’ta yaşayan 35 yaşındaki Orçun Yılmaz, kendi imkanları ile kurduğu atölyesinde tamamen el ürünü işlemeciliği ile aksesuarlar üretiyor.


Yılmaz, yaklaşık 15 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, “Burada atölye ortamında gümüş, bakır, pirinç, ahşap, doğal taş gibi malzemeler kullanarak insan vücudunda giyilebilir, insanların vücudunda taktıkça ya da bulundurdukça mutlu olabilecekleri aksesuarlar üretiyorum. Tamamen doğal, el ürünü biraz amatör ruhlu ama piyasadan fazla kopmadan bir şeyler yağmaya çalışıyorum. Bu işe geçen sene, temmuz ayında başladım. Sinop biraz küçük bir yer olduğu için zamanla işlerim oturacak gibi görünüyor. Umudum bu yönde. Biraz insanların artık hazır ürünlere talebi fazla olduğu için anlayan insanlar geliyor buraya diyebilirim” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 09:05
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