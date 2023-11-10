Tam oynaması beklenirken... Arda'dan yine kötü haber

Real Madrid'in oynadığı son 2 maçta kadroya alınan ancak süre alamayan Arda Güler, Valencia maç kadrosuna alınmayacak. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Arda Güler, Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almadı.

Real Madrid cephesinden yapılan resmi bir açıklama olmasa da Arda Güler'in bir ağrısı olduğu ve bu nedenle riske edilmediği belirtildi.

Vallecano ve Braga maçlarında süre alması beklenen Arda Güler'in tam olarak iyileşmediği ve bu nedenle Carlo Ancelotti'nin süre vermeye çekindiği de vurgulandı.

Arda Güler'in, cumartesi günü oynanacak olan Valencia maç kadrosuna alınmayacağı kaydedildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, geçtiğimiz haziran ayından bu yana resmi bir maça çıkmayan Arda Güler konusunda aceleci olmayacağı ve tam olarak hazır olduğunda oynatacağı da vurgulandı.

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