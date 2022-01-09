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Kadın - Aile Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi | Kaşarlı köfte nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi | Kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Kaşarlı köfte tarifi | Standart köfteyi daha da lezzetlendirmek isteyenler “Kaşarlı köfte nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Kaşarlı köfte için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-09 15:55:00 -
Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi | Kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Çocuklarınızın kırmızı et yemesini sağlamak için onlara leziz köfteler hazırlayabilirsiniz. Peki, kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo dana kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı bayat etmek içi
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Kaşar peyniri rendesi

Kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Öncelikle kaşar peynirini rendeleyin.

Ekmek içlerini biraz suyla ıslatıp sıkın.

Soğanı ve sarımsağı da rendeleyin.

Ardından tüm malzemeyi iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz harçtan parçalar koparıp köftelere şekil verin.

Köftelerinizi en az yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ister ızgara tavasında isterseniz de az yağda kızartabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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