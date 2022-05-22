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Kadın - Aile Tam kıvamında pastane usulü çilekli magnolia tarifi! Gerçek magnolia tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tam kıvamında pastane usulü çilekli magnolia tarifi! Gerçek magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Orjinal magnolia tarifi nasıl yapılır? Bu tarif çok kolay!

Yeniakit Publisher
2022-05-22 00:32:00 - 2022-05-22 00:35:40
Tam kıvamında pastane usulü çilekli magnolia tarifi! Gerçek magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Pastane Usulü Magnolia Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Üzeri için;

  • 1 çay kaşığı antep fıstığı veya fındık
  • 1 paket bebe bisküvisi
  • 2 adet muz

Muhallebisi İçin;

  • 500 ml süt
  • 1/2 (yarım) su bardağı un
  • 1/2 (yarım) su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1/2 (yarım) kutu süt kreması

 Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle ocağa aldığımız tencereye sütümüzü, unumuzu ve şekerimizi ekliyoruz. Tel çırpıcısı yardımı ile çırpıyoruz. Koyu bir kıvam alana dek pişirin. Muhallebi piştikten sonra 10 dakika ara ara karıştırarak ılımaya bırakın. Daha sonra muhallebinin üzerine kremayı ve vanilyayı ekleyin. Mikser yardımı ile 1-2 dakika kadar çırpın. Muzu istediğiniz büyüklükte ve miktarda küp küp kesin. Kupun kenarlarına koymak için de yuvarlak şekilde dilimleyin. Bebe bisküvisini rondodan geçirin. Tatlınızı servis edeceğiniz kuplara bisküviden zemininizi yapın. Üzerine hazırlamış olduğunuz muhallebiden dökün ve üzerine küp küp doğradığınız muzlarınızı koyun. Kupların kenarlarına yuvarlak şekillerde doğradığınız muzları yerleştirin. Muzların üzerine tekrar muhallebi koyun. Muhallebinin üzerine tekrardan bisküviyi koyun. Bütün bu işlemi tekrarlayın ve son olarak kupun ağzı tamamen dolduğunda üzerine son kez bisküvi koyun ve havanda dövüp ufaladığınız fındık veya antep fıstığını dökün. Dilerseniz sadece bebe bisküvisi ile de bırakabilirsiniz. Afiyet olsun yapımı oldukça kolay tadı oldukça lezzetli bu tatlıyı çok seveceksiniz

 

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Kadın - Aile

Sahine tatlısı tarifi : Peygamber Efendimizin (sav) sevdiği tatlı tarifi! Hazırlaması 5 dakika

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