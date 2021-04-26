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Yaşam Tam kapanmadan kimler muaf?
Yaşam

Tam kapanmadan kimler muaf?

Kabine toplantısı sona erdi. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Erdoğan 26 Nisan Kabine Kararlarını duyurdu. 3 haftalık tam kapanma olacağını açıkladı. Gelişmenin ardından 3 haftalık tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasından kimlerin muaf olacağı merak kazandı. Peki, Tam kapanmadan kimler muaf olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 20:45:00 -
Tam kapanmadan kimler muaf?

Tam kapanmadan kimler muaf? sorusu merak kazandı. KabineToplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 haftalık tam kapanma kararının alındığını duyurdu. Kesintisiz olarak uygulanacak sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf sayılacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...

Tam kapanmadan kimler muaf?

Tam kapanmadan kimler muaf? sorusu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge ile netleşecek. İçişleri Bakanlığı^nın konuya ilişkin genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelge yayınladığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

 

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