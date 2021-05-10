Tam kapanmada vatandaşa ful destek

AK Parti hükümeti tam kapanma sürecinde, vatandaşını ve esnafını asla yalnız bırakmazken, malum zihniyet yine inkar yolunu seçti. Tam kapanma dönemine verilen destek paketlerini görmezden gelenler, vatandaşın mağdur edildiği iftirasını dillendirdi. Oysa, vatandaştan, esnafa, kobilerden büyük sanayicilere kadar toplumun her kesimine hibe ya da çeşitli destekler verildi.

Sağlıkta da destekte de çığır

Türkiye, koronavirüsle mücadelede eşsiz bir başarı örneği sergileyip hiçbir vatandaşını sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmazken, pandeminin neden olduğu ekonomik buhranlarda da vatandaşlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Pandeminin ülkemize sıçrayıp karantinanın başladığı günlerden tam kapanma dönemini girdiğimiz şu günlerde de hükümet birbiri ardına destek paketlerini piyasaya sürdü. Hükümet salgın dönemi boyunca 61 milyar lirayı karşılıksız olarak vatandaşlarına hibe etti. Geçtiğimiz mart ayında 2 milyon 100 bin haneye bin Türk Lirası hibe eden hükümet, tam kapanmayla birlikte yine 2 milyon 100 bin aileye bin 100 lira nakdi yardımda bulundu. Pandemi nedeniyle işsizlik ödemesinin kapasitesi artırıldı. Bu kapsamda 1 milyon vatandaşımız, işsizlik fonundan faydalandırıldı.

Esnaf, vatandaş mağdur edilmedi

Salgından en çok etkilenen kesim olan küçük esnafa 4 milyar lira karşılıksız hibe yapıldı. Yine küçük esnafa, büyük şehirlerde 750, küçük şehirlerde 500 lira olmak üzere kira yardımı yapıldı. Bu yardımın toplam tutarı 5 milyar lirayı geçti. Sanayi çarklarının durmasını istemeyen hükümet, sanayicilerin ve kobilerin sigorta ve vergi ödemelerini erteledi. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri, daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödendi. 240 bin kişinin gecikmiş 1 milyar liralık borcu devlet tarafından ödenmiş oldu. Yine KOSGEB tarafından toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı.

İkramiyeler zamlı yatırıldı

AK Parti iktidarları döneminde emeklilere verilen ikramiyeler de pandemi sürecinde zamlandırıldı. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu süreçte memurlar da unutulmadı. Memur maaşları da bayram öncesi hesaplara yatırılacak. Orta ve küçük ölçekli esnafa da 100 bin liraya kadar varan minimum faizli ve ertelemeli kredi tahsis edildi. Kısa çalışma ödenekleriyle sanayiciye dünyada eşi olmayan bir destek sunuldu. Hükümet pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına da 183 milyon lira ilave ek kaynak ayırdı.