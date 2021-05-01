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Yaşam Tam kapanmada kasaplar kaça kadar açık? Kasaplar hangi günler çalışıyor?
Yaşam

Tam kapanmada kasaplar kaça kadar açık? Kasaplar hangi günler çalışıyor?

İçişleri Bakanlığı, gönderdiği genelge ile market ve bakkalların çalışma saati düzenlendi. Tam kapanma yasaklarının olduğu olduğu 17 gün boyunca açık olacak iş yerlerinde biri de kasaplar. Peki, Kasaplar kaça kadar açık olacak? Pazar günü kasaplar da açık mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:44:00 -
Tam kapanmada kasaplar kaça kadar açık? Kasaplar hangi günler çalışıyor?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine gönderdiği genelgeye market ve bakkalların çalışma saatleri belirlendi. Tam kapanma yasakları başlamadan önce mutfak alışverişini tamamlamamış olanlar kasapların ne zamana kadar açık olduğunu, kasapların saat kaçta açılacağını araştırıyor.

Tam kapanmada kasaplar kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

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