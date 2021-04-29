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Yaşam Tam kapanmada kargolar çalışacak mı? Yasaklarda kargolar açık mı?
Yaşam

Tam kapanmada kargolar çalışacak mı? Yasaklarda kargolar açık mı?

Kargolar tam kapanmada açık mı? Sorusu merak ediliyor. Yurt genelinde ilan edilen tam kapanma kararı sonrasında kargo çalışma saatleri gündeme geldi. 17 günlük tam kapanma uygulanacak ülkemizde tam kapanma detayları araştırılıyor. Vatandaşlar 'Tam kapanmada kargolar açık mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Tam kapanmada kargolar çalışacak mı? Yasaklarda kargolar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 00:24:00 -
Tam kapanmada kargolar çalışacak mı? Yasaklarda kargolar açık mı?

Türkiye'de 'Tam Kapanma' başlıyor. Salgınla mücadelede yeni dönem başlıyor. Hükümetin aldığı 'tam kapanma' kararının ardından kısıtlamaların genel kurallarının kapsamı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' ile netlik kazandı. Bu süreçte kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı ise merak ediliyor.

Tam kapanmada kargolar çalışacak mı?

* 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.*

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.* Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir*

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecektir.* Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.* Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.* Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.* İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Kargo hizmeti veren firmalar kısıtlamalardan muaf olacak.

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