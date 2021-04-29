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Yaşam Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaça kadar açık güncel
Yaşam

Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaça kadar açık güncel

İstanbul eczane çalışma saatleri güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar bu süreçte eczanelerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da eczaneler açık mı? Tam kapanma eczaneler açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:19:00 -
Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaça kadar açık güncel

Türkiye 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine girecek. Bu dönemde sağlık, lojistik, gıda, güvenlik gibi pek çok alanda muafiyet yaşanacak. Vatandaşlar tam kapatma boyunca eczanelerin nöbet şeklinde mi yoksa normal mesaiyle mi çalışacağını merak ediyor. Peki, eczaneler kaçta kapanıyor?

Tam kapanmada eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaça kadar açık güncel

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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