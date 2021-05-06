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Tam kapanmada alınan karar facianın önüne geçti

İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çökmenin olduğu yerde normalde bugün pazar kurulduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:25:00 -
Tam kapanmada alınan karar facianın önüne geçti

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Sümer Mahallesi'ne çöken Hilal Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Güney ve Arısoy, ardından kameraların karşısına geçti.

Kaymakam Zekeriya Güney 10.30'da bina çökmesinin yaşandığını belirterek, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise binanın dün akşam çatırtılar duyulması üzerine boşaltıldığını ifade ederek, "Herhangi bir can kaybı olmaması bizim için büyük bir şans. Devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız, AFAD ekiplerimiz burada. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binanın etrafındaki 4 binada 33 daire tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ile birlikte enkaz kaldırdıktan sonra o binalarda yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bölgede normal şartlarda Perşembe günleri pazar kurulduğunu söyleyen Arısoy, kapanma tedbirleri nedeniyle pazarın kurulmadığını anlattı.

Başkan Arısoy Zeytinburnu Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile birlikte binaların güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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